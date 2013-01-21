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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
CEM2250/12
Musica live in auto
Ascolta la musica dal tuo iPhone/iPod o dai tuoi dispositivi CD o USB a tutto volume con il sistema audio per auto Philips. Fai sentire alle tue orecchie i bassi potenti grazie alla tecnologia audio MAX.
Per iPod e iPhone
USB
CD
Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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