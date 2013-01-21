Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.