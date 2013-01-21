ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

CarStudioSistema audio per auto

CEM2250/12

Musica live in auto

Ascolta la musica dal tuo iPhone/iPod o dai tuoi dispositivi CD o USB a tutto volume con il sistema audio per auto Philips. Fai sentire alle tue orecchie i bassi potenti grazie alla tecnologia audio MAX.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica live in auto

  • Per iPod e iPhone

  • USB

  • CD

Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce

Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee