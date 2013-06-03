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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
CEM2090/12
Musica live in auto
Philips CEM2090 ti consente di ascoltare brani musicali da varie sorgenti quali CD, dispositivi USB e lettori MP3 portatili in auto. È dotato di un pannello anteriore rimovibile antifurto e di un sistema di protezione contro gli urti per ascoltare la musica senza problemi mentre sei in viaggio.
CD
USB
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Schermo LCD a contrasto elevato
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