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Fuori produzione

CarStudioSistema audio per auto

CEM2090/12

Musica live in auto

Philips CEM2090 ti consente di ascoltare brani musicali da varie sorgenti quali CD, dispositivi USB e lettori MP3 portatili in auto. È dotato di un pannello anteriore rimovibile antifurto e di un sistema di protezione contro gli urti per ascoltare la musica senza problemi mentre sei in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica live in auto

  • CD

  • USB

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Pannello anteriore antifurto estraibile

Pannello anteriore antifurto estraibile

Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta

Schermo LCD a contrasto elevato

Specifiche tecniche

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