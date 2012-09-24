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Fuori produzione
CE132/12
Musica live in auto
Philips CE132 ti consente di ascoltare brani musicali da varie sorgenti quali USB, SDHC e lettori MP3 portatili nella tua auto. È dotato di un pannello anteriore rimovibile antifurto e di un sistema di protezione contro gli urti per ascoltare la musica senza problemi mentre sei in viaggio.
USB/SDHC
L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.
La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.
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