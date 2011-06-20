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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM300WH/00

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

L'acquisizione di video e foto Full HD non è mai stata così semplice con questa videocamera ESee CAM300. Lo schermo tattile da 3" offre comandi intuitivi mentre le funzionalità di editing istantaneo e introduzione rapida ti consentono di condividere subito tutto ciò che vuoi sia sul TV che online.

Vedi tutti i vantaggi

Con comandi tattili su schermo

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati

Risoluzione massima di 12 megapixel per foto di alta qualità

Risoluzione massima di 12 megapixel per foto di alta qualità

Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD

Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD

Riprendi e guarda i filmati in alta definizione (Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre una qualità video superiore a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, ovvero H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi in video con una nitidezza senza precedenti.

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