Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

L'acquisizione di video e foto Full HD non è mai stata così semplice con questa videocamera ESee CAM300. Lo schermo tattile da 3" offre comandi intuitivi mentre le funzionalità di editing istantaneo e introduzione rapida ti consentono di condividere subito tutto ciò che vuoi sia sul TV che online.