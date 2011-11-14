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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM300BL/00

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

L'acquisizione di video e foto Full HD non è mai stata così semplice con questa videocamera ESee CAM300. Lo schermo tattile da 3" offre comandi intuitivi mentre le funzionalità di editing istantaneo e introduzione rapida ti consentono di condividere subito tutto ciò che vuoi sia sul TV che online.

Vedi tutti i vantaggi

Con comandi tattili su schermo

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Registrazione in formato doppio per formati Full HD e compatibili con le e-mail

Registrazione in formato doppio per formati Full HD e compatibili con le e-mail

I video in formato Full HD riprodotti su televisori ad alta definizione sono davvero eccezionali. Tuttavia, se desideri inviare il video via e-mail o condividerlo online, il file HD, di dimensioni elevate, dovrà essere compresso e convertito in un formato adatto alle e-mail. La tua videocamera risolve questo problema grazie alla registrazione in formato doppio. Una volta attivata la funzione, i video vengono registrati contemporaneamente in due formati: formato Full HD (1080p) e formato QWVGA (240p) adatto alle e-mail. Questa funzione consente una visualizzazione ottimale dei tuoi video preferiti sul tuo TV HD e offre un formato che può essere condiviso elettronicamente in modo immediato.

Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock

Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock

Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.

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