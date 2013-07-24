Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto
Philips ESee CAM200 ti consente di acquisire video e foto in maniera semplice e semplifica sempre di più la condivisione. Passa le dita sul touch screen da 3" per condividere le tue immagini in TV o su Internet in maniera istantanea e in modalità wireless.
Riprendi e guarda i filmati in alta definizione (Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre una qualità video superiore a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, ovvero H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi in video con una nitidezza senza precedenti.
Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.
La videocamera dispone di tecnologia Wi-Fi integrata che ti consente di condividere foto e video in maniera istantanea senza computer e senza cavi. La videocamera si collega in modalità wireless a dispositivi Philips SimplyShare e TV, lettori Blu-ray, lettori multimediali di rete, sistemi Home Cinema e cornici digitali compatibili DLNA per goderti i tuoi momenti preferiti sul grande schermo. Puoi anche caricare le tue immagini su siti Internet grazie alle semplici applicazioni integrate per Facebook, Twitter, YouTube e Picasa. Philips ESee rende la condivisione davvero semplice.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.6
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH HD camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH HD camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH Videocamera HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH Videocamera HD
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH HD-camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM200WH HD-camcorder