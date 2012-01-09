Go Live per la trasmissione di video in modalità wireless su siti Web tramite UStream

Con la videocamera Esee puoi trasmettere eventi live e condividere tutto quanto sta succedendo, in tempo reale. Devi semplicemente abilitare la connessione Wi-Fi, selezionare "Go Live" e tutto ciò che riprendi verrà riprodotto in modalità multimediale sul sito Web UStream, da dove potrà essere visualizzato dai tuoi amici e dalla tua famiglia, ovunque si trovino. In questo modo, i tuoi cari potranno prendere parte alle tue esperienze e condividere i momenti più belli della tua vita, mentre sono in corso.