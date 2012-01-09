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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM200BL/00

Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto

Philips ESee CAM200 ti consente di acquisire video e foto in maniera semplice e semplifica sempre di più la condivisione. Passa le dita sul touch screen da 3" per condividere le tue immagini in TV o su Internet in maniera istantanea e in modalità wireless.

Vedi tutti i vantaggi

tramite la connessione Wi-Fi integrata

Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto

Go Live per la trasmissione di video in modalità wireless su siti Web tramite UStream

Go Live per la trasmissione di video in modalità wireless su siti Web tramite UStream

Con la videocamera Esee puoi trasmettere eventi live e condividere tutto quanto sta succedendo, in tempo reale. Devi semplicemente abilitare la connessione Wi-Fi, selezionare "Go Live" e tutto ciò che riprendi verrà riprodotto in modalità multimediale sul sito Web UStream, da dove potrà essere visualizzato dai tuoi amici e dalla tua famiglia, ovunque si trovino. In questo modo, i tuoi cari potranno prendere parte alle tue esperienze e condividere i momenti più belli della tua vita, mentre sono in corso.

L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati

Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità

Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità

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