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Fuori produzione
CAM200BL/00
Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto
Philips ESee CAM200 ti consente di acquisire video e foto in maniera semplice e semplifica sempre di più la condivisione. Passa le dita sul touch screen da 3" per condividere le tue immagini in TV o su Internet in maniera istantanea e in modalità wireless.
Con la videocamera Esee puoi trasmettere eventi live e condividere tutto quanto sta succedendo, in tempo reale. Devi semplicemente abilitare la connessione Wi-Fi, selezionare "Go Live" e tutto ciò che riprendi verrà riprodotto in modalità multimediale sul sito Web UStream, da dove potrà essere visualizzato dai tuoi amici e dalla tua famiglia, ovunque si trovino. In questo modo, i tuoi cari potranno prendere parte alle tue esperienze e condividere i momenti più belli della tua vita, mentre sono in corso.
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