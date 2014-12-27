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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM150RD/00

3.7

| (19) Recensioni

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.

Vedi tutti i vantaggi

Anche in acqua o sulla neve

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.7

su 5

19

Recensioni

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

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Questa revisione è stata effettuata per CAM150RD HD-camcorder

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27/09/2012

Nederland

Nederland

Compratore verificato

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

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20/08/2012

Nederland

Nederland

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

Sì, consiglio questo prodotto

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