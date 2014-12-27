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Fuori produzione
CAM150RD/00
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.
Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.
3.7
su 5
19
Recensioni
miccon
27/12/2014
België
heel handig en helder beeld
zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...
Sì, consiglio questo prodotto
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hans1745
27/09/2012
Nederland
Compratore verificato
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
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jopieleeuw
20/08/2012
Nederland
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
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