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        Fuori produzione

        Videocamera HD

        CAM150PK/00

        Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

        Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.

        Vedi tutti i vantaggi

        Anche in acqua o sulla neve

        Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

        Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

        Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

        Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

        Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

        Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

        Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca

        Specifiche tecniche

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