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Fuori produzione
CAM150PK/00
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.
Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.
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