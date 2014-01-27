Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.