Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.