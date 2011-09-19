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Fuori produzione
CAM150OR/00
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.
Crea una breve presentazione di tutti i filmati che hai girato, il tutto premendo semplicemente un pulsante. Quick impression crea automaticamente degli estratti dei tuoi video più recenti e li combina in una panoramica delle tue registrazioni. Visualizza istantaneamente l'essenza dei tuoi video o usa il sommario per ricordare i filmati che hai girato. Basta selezionare Quick impression sulla tua videocamera. Rivivere i ricordi non è mai stato più facile.
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