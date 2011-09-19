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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM150OR/00

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Robusta e impermeabile, la videocamera ESee CAM150 è perfetta per l'uso in ambienti chiusi o all'aperto e persino in acqua o sulla neve. Il sistema avanzato antishock fornisce video di eccezionale nitidezza, mentre la registrazione in formato doppio offre sia il formato HD che il formato adatto per le e-mail per una condivisione semplice in qualsiasi momento.

Vedi tutti i vantaggi

Anche in acqua o sulla neve

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca

Flash, messa a fuoco automatica, rilevamento volto e sorriso

Flash, messa a fuoco automatica, rilevamento volto e sorriso

Quick impression per creare un mini film con gli estratti dei tuoi filmati

Quick impression per creare un mini film con gli estratti dei tuoi filmati

Crea una breve presentazione di tutti i filmati che hai girato, il tutto premendo semplicemente un pulsante. Quick impression crea automaticamente degli estratti dei tuoi video più recenti e li combina in una panoramica delle tue registrazioni. Visualizza istantaneamente l'essenza dei tuoi video o usa il sommario per ricordare i filmati che hai girato. Basta selezionare Quick impression sulla tua videocamera. Rivivere i ricordi non è mai stato più facile.

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