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CAM110BU/00
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
Acquisisci video di qualità superiore in Full HD e ottimizzali con l'incredibile tecnologia antishock della videocamera ESee. La registrazione in formato doppio offre qualità HD e un formato adatto alle e-mail per condividere filmati in TV fino a 4 volte più velocemente.
Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.
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3.4
su 5
82
Recensioni
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM110BU HD-camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
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rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Sì, consiglio questo prodotto
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brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Sì, consiglio questo prodotto
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