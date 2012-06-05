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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM110BU/00

3.4

| (82) Recensioni

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Acquisisci video di qualità superiore in Full HD e ottimizzali con l'incredibile tecnologia antishock della videocamera ESee. La registrazione in formato doppio offre qualità HD e un formato adatto alle e-mail per condividere filmati in TV fino a 4 volte più velocemente.

Vedi tutti i vantaggi

Con sistema avanzato antishock

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac

Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac

Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca

Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock

Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock

Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.

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Recensioni

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3.4

su 5

82

Recensioni

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110BU HD-camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110BU HD-camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

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20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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