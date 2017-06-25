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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM110BL/00

4.2

| (9) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Acquisisci video di qualità superiore in Full HD e ottimizzali con l'incredibile tecnologia antishock della videocamera ESee. La registrazione in formato doppio offre qualità HD e un formato adatto alle e-mail per condividere filmati in TV fino a 4 volte più velocemente.

Vedi tutti i vantaggi

Con sistema avanzato antishock

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac

Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

9

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

1

25/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Know your photo requirements...

I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110BL HD camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

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20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM110BL HD-camcorder

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19/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch camcordertje

Leuk en mooi. Prima beeld en vooral erg prettig te bewerken met de meegeleverde software. De bestanden worden goed van een externe schijf gelezen door tv en dvd-speler.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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