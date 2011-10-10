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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM102SL/00

3.4

| (19) Recensioni

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

Vedi tutti i vantaggi

Rivivi i tuoi ricordi in HD

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

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Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.4

su 5

19

Recensioni

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

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Questa revisione è stata effettuata per CAM102SL HD-camcorder

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

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09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

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