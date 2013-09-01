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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM102SB/00

3.3

| (4) Recensioni

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

Vedi tutti i vantaggi

Rivivi i tuoi ricordi in HD

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD

Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD

Adesso, le tue riprese possono durare quanto vuoi grazie allo slot per schede microSD incluso nella videocamera Philips. Di piccole dimensioni, ma con un'elevata capacità di memorizzazione, le schede microSD cards ti consentono di memorizzare video e foto in tutta sicurezza. Considerate le dimensioni ridotte, potrai portarne con te una piccola scorta senza problemi. Lo slot incluso nella videocamera supporta comodamente tutte le schede microSD universali, consentendo di espandere la memoria fino ad un massimo di 32 GB, ossia 16 ore di video in HD. Non c'è tempo da perdere: mettiti subito all'opera!

Software per l'editing personalizzato dei filmati

Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD

Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD

Riprendi e guarda i filmati in alta definizione (Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre una qualità video superiore a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, ovvero H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi in video con una nitidezza senza precedenti.

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Recensioni

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3.3

su 5

4

Recensioni

5
1

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102SB Videocamera HD

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25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

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02/09/2013

Italia

Italia

solo se c'è luce

La videocamera è compatta e divertente, facile da caricare, facile da usare e con buoni risultati. Soffre un poco per la focale ma più che altro, in presenza di luce scarsa la qualità dell'immagine non c'è ed è un peccato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102SB Videocamera HD

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