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Fuori produzione
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.
Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.
Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.
3.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
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Questa revisione è stata effettuata per CAM102PK Videocamera HD
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Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
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Questa revisione è stata effettuata per CAM102PK HD-Camcorder
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