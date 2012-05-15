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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM102PK/00

3.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

Vedi tutti i vantaggi

Rivivi i tuoi ricordi in HD

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli

Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube

Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Veramente ottimo

Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102PK Videocamera HD

Sì, consiglio questo prodotto

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09/10/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.

1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102PK HD-Camcorder

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102PK HD-Camcorder

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