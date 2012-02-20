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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM102BU/00

4.2

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

Vedi tutti i vantaggi

Rivivi i tuoi ricordi in HD

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La funzione di pre-registrazione di 3 secondi consente di registrare situazioni impreviste

La funzione di pre-registrazione di 3 secondi consente di registrare situazioni impreviste

I momenti più importanti della vita talvolta ci colgono di sorpresa. Grazie all'opzione di pre-registrazione di 3 secondi, tuttavia, potrai catturare ancora più momenti della tua vita, anche se premi il pulsante troppo tardi. Con l'opzione di pre-registrazione selezionata, la  videocamera avvia automaticamente la registrazione dei filmati tre secondi prima che venga premuto il pulsante di registrazione. Grazie a questa costante memorizzazione nel buffer, non perderai più nemmeno un momento.

Risoluzione massima di 5 megapixel per foto di alta qualità

Risoluzione massima di 5 megapixel per foto di alta qualità

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

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4.2

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102BU HD-camcorder

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24/03/2012

Danmark

Danmark

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Questa revisione è stata effettuata per CAM102BU HD-videokamera

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14/01/2012

Nederland

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