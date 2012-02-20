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Fuori produzione
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.
I momenti più importanti della vita talvolta ci colgono di sorpresa. Grazie all'opzione di pre-registrazione di 3 secondi, tuttavia, potrai catturare ancora più momenti della tua vita, anche se premi il pulsante troppo tardi. Con l'opzione di pre-registrazione selezionata, la videocamera avvia automaticamente la registrazione dei filmati tre secondi prima che venga premuto il pulsante di registrazione. Grazie a questa costante memorizzazione nel buffer, non perderai più nemmeno un momento.
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4.2
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
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biwifa
24/03/2012
Danmark
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14/01/2012
Nederland
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