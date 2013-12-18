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Fuori produzione

Videocamera HD

CAM102BL/00

3.4

| (16) Recensioni

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

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Rivivi i tuoi ricordi in HD

Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati

Software per l'editing personalizzato dei filmati

Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD

Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD

Adesso, le tue riprese possono durare quanto vuoi grazie allo slot per schede microSD incluso nella videocamera Philips. Di piccole dimensioni, ma con un'elevata capacità di memorizzazione, le schede microSD cards ti consentono di memorizzare video e foto in tutta sicurezza. Considerate le dimensioni ridotte, potrai portarne con te una piccola scorta senza problemi. Lo slot incluso nella videocamera supporta comodamente tutte le schede microSD universali, consentendo di espandere la memoria fino ad un massimo di 32 GB, ossia 16 ore di video in HD. Non c'è tempo da perdere: mettiti subito all'opera!

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Recensioni

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3.4

su 5

16

Recensioni

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL Videocámara de alta definición

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

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Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL HD-camcorder

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14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

Sì, consiglio questo prodotto

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