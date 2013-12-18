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Fuori produzione
CAM102BL/00
Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile
La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.
Adesso, le tue riprese possono durare quanto vuoi grazie allo slot per schede microSD incluso nella videocamera Philips. Di piccole dimensioni, ma con un'elevata capacità di memorizzazione, le schede microSD cards ti consentono di memorizzare video e foto in tutta sicurezza. Considerate le dimensioni ridotte, potrai portarne con te una piccola scorta senza problemi. Lo slot incluso nella videocamera supporta comodamente tutte le schede microSD universali, consentendo di espandere la memoria fino ad un massimo di 32 GB, ossia 16 ore di video in HD. Non c'è tempo da perdere: mettiti subito all'opera!
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3.4
su 5
16
Recensioni
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL Videocámara de alta definición
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL HD-camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
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gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL Videocámara de alta definición
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM102BL Videocámara de alta definición