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Fuori produzione
Cattura e condividi i bei momenti in HD
La videocamera tascabile di Philips cattura i video toccando un solo pulsante! Rivivi i momenti magici in HD condividendoli in TV o online. Il connettore USB integrato collega la videocamera al tuo PC/Mac senza problemi.
Riprendi i filmati ad alta definizione (720p) e goditeli con la stessa qualità delle trasmissioni TV in HD. Il valore "720" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore 720p offre una qualità video superiore rispetto a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera Philips utilizza lo stesso formato video dei lettori dischi e dei dischi Blu-ray – H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai gustare i tuoi ricordi in video nitidi come cristallo.
Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.
Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.
4.6
su 5
10
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM100BU HD camcorder
Sì, consiglio questo prodotto
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cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Sì, consiglio questo prodotto
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zabou59
16/10/2011
France
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CAM100BU Caméra HD
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