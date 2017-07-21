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Fuori produzione
L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa
Collega fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o utilizza USB Direct, personalizza il suono con Digital Sound Control. Collega qualsiasi dispositivo musicale mediante l'ingresso audio per potenziare la tua musica. Tutto in un design sottile e compatto montabile a parete.
Bluetooth®
Con MULTIPAIR
La trasmissione audio wireless tramite Bluetooth® è sempre più comune nel mondo dei sistemi audio, ma la maggior parte dei sistemi Bluetooth® compatibili consentono l’associazione di un singolo dispositivo alla volta. L’associazione di più dispositivi consente di associare fino a tre dispositivi e di passare da un dispositivo all’altro istantaneamente.
Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
4.2
su 5
16
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2460 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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Adricami
22/06/2016
Italia
Compratore verificato
Eccellente sotto tutti i punti di vista
Bellissimo design, si inserisce meravigliosamente nel mio ambiente.
Sì, consiglio questo prodotto
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Adri
05/06/2016
Italia
Compratore verificato
Meraviglioso
Questo stereo dalla forma molto originale rende la mia libreria molto più bella e l qualità della musica è' veramente molto alta
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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