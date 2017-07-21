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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2460/12

4.2

| (16) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

Collega fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o utilizza USB Direct, personalizza il suono con Digital Sound Control. Collega qualsiasi dispositivo musicale mediante l'ingresso audio per potenziare la tua musica. Tutto in un design sottile e compatto montabile a parete.

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Musica in streaming tramite Bluetooth® con associazione di più dispositivi

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La trasmissione audio wireless tramite Bluetooth® è sempre più comune nel mondo dei sistemi audio, ma la maggior parte dei sistemi Bluetooth® compatibili consentono l’associazione di un singolo dispositivo alla volta. L’associazione di più dispositivi consente di associare fino a tre dispositivi e di passare da un dispositivo all’altro istantaneamente.

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

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Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

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La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

16

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

21/07/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2460 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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22/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccellente sotto tutti i punti di vista

Bellissimo design, si inserisce meravigliosamente nel mio ambiente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2460 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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05/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Meraviglioso

Questo stereo dalla forma molto originale rende la mia libreria molto più bella e l qualità della musica è' veramente molto alta

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2460 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

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