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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2360/12

4.1

| (8) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Massima potenza ai tuoi brani

Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/W su un sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 70 W per bassi ricchi e un audio potente.

Vedi tutti i vantaggi

Massima potenza ai tuoi brani

  • Bluetooth®

  • Porta USB per la ricarica

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Potenza massima in uscita 70 W RMS

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

8

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

1

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2360 Mini Stereoanlage

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03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2360 Mini Stereoanlage

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26/01/2016

België

België

Product dat voldoet aan de verwachting

Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2360 Micromuzieksysteem

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