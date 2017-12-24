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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Massima potenza ai tuoi brani
Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/W su un sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 70 W per bassi ricchi e un audio potente.
Bluetooth®
Porta USB per la ricarica
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
4.1
su 5
8
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2360 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
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Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Compratore verificato
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
Sì, consiglio questo prodotto
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rexabe
26/01/2016
België
Product dat voldoet aan de verwachting
Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2360 Micromuzieksysteem
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