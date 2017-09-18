Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BTB4800/12
Look rétro. Suoni moderni.
Stile rétro e prestazioni moderne si incontrano in questo splendido sistema micro. Il classico cabinet in legno, la manopola del volume in alluminio spazzolato e il display lucido ne fanno un elemento d'arredo di grande effetto, perfetto per tutti gli ambienti in cui ami rilassarti.
Bluetooth®
DAB+
Con questo elegante sistema micro integrato puoi riprodurre in streaming playlist e molto altro. Oppure, puoi rispolverare i classici della tua collezione di CD grazie al lettore che riproduce anche CD MP3 e CD registrati. Il sintonizzatore radio digitale offre una ricezione cristallina e puoi anche impostare fino a 20 preselezioni per memorizzare le tue stazioni DAB+ o FM preferite.
Recensioni