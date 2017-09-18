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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTB4800/12

Look rétro. Suoni moderni.

Stile rétro e prestazioni moderne si incontrano in questo splendido sistema micro. Il classico cabinet in legno, la manopola del volume in alluminio spazzolato e il display lucido ne fanno un elemento d'arredo di grande effetto, perfetto per tutti gli ambienti in cui ami rilassarti.

Vedi tutti i vantaggi

Look rétro. Suoni moderni.

  • Bluetooth®

  • DAB+

Lettore CD. Radio DAB+/FM digitale

Con questo elegante sistema micro integrato puoi riprodurre in streaming playlist e molto altro. Oppure, puoi rispolverare i classici della tua collezione di CD grazie al lettore che riproduce anche CD MP3 e CD registrati. Il sintonizzatore radio digitale offre una ricezione cristallina e puoi anche impostare fino a 20 preselezioni per memorizzare le tue stazioni DAB+ o FM preferite.

Streaming musicale wireless Bluetooth

Peso: 4,78 kg

Specifiche tecniche

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