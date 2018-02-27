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Fuori produzione
L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa
Ascolta i brani memorizzati sul tuo smartphone, trasmetti la tua libreria musicale in streaming su Bluetooth e riproduci i CD di MP3 con questo sistema musicale Philips all-in-one e compatto. Sintonizzati sulla tua radio preferita grazie alla compatibilità con DAB+ e FM.
Bluetooth
Con MULTIPAIR
DAB+
Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.
Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.
La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.
4.5
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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Gbqz
05/02/2018
France
Ce produit me convient parfaitement
Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.
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Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Microchaîne
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BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Mikromusiksystem
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