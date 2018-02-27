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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTB2670/12

4.5

| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

Ascolta i brani memorizzati sul tuo smartphone, trasmetti la tua libreria musicale in streaming su Bluetooth e riproduci i CD di MP3 con questo sistema musicale Philips all-in-one e compatto. Sintonizzati sulla tua radio preferita grazie alla compatibilità con DAB+ e FM.

Vedi tutti i vantaggi

L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

  • Bluetooth

  • Con MULTIPAIR

  • DAB+

Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice

Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice

Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.

Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Microchaîne

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Microchaîne

05/02/2018

France

France

Ce produit me convient parfaitement

Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Microchaîne

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09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2670 Mikromusiksystem

Sì, consiglio questo prodotto

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