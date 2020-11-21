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Fuori produzione
Più potenza per la tua musica
Riscopri i tuoi album preferiti. Questo elegante sistema micro ti offre 70 W di suono avvolgente per musica di ogni tipo, dai CD classici alle playlist più recenti. Gli altoparlanti bass reflex migliorano l'audio con toni bassi profondi.
Bluetooth
CD, CD-MP3, USB, FM
DAB+
4.2
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Pro
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Contro
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mikromusiksystem
Data di utilizzo 2020-07-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mikromusiksystem
Data di utilizzo 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Compratore verificato
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Pro
Gute Bedienung
Contro
Keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage
Data di utilizzo 2020-06-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage
Data di utilizzo 2020-06-07