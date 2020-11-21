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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTB2570/12

4.2

| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Più potenza per la tua musica

Riscopri i tuoi album preferiti. Questo elegante sistema micro ti offre 70 W di suono avvolgente per musica di ogni tipo, dai CD classici alle playlist più recenti. Gli altoparlanti bass reflex migliorano l'audio con toni bassi profondi.

Vedi tutti i vantaggi

Più potenza per la tua musica

  • Bluetooth

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • DAB+

Potenza massima in uscita di 70 W

USB. Collega in un attimo i dispositivi musicali

Altoparlanti bass reflex a due vie. Toni bassi potenti e pieni

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Pro

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Contro

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mikromusiksystem

Data di utilizzo 2020-07-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mikromusiksystem

Data di utilizzo 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Pro

Gute Bedienung

Contro

Keine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage

Data di utilizzo 2020-06-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2570 Mini-Stereoanlage

Data di utilizzo 2020-06-07

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee