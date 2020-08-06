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Fuori produzione
BTB2515/12
Per ascoltare tutto ciò che ami
Ottieni il massimo dalle tue playlist e dai tuoi podcast. Riscopri la tua collezione di CD. Collega quasi tutte le sorgenti tramite USB o ingresso audio. Questo sistema micro classico ti offre tutta la musica di cui hai bisogno in un design fantastico.
Bluetooth
CD, CD-MP3, USB, FM
15 W max
3.6
su 5
10
Recensioni
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Compratore verificato
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Pro
Ontvangst dab+
Contro
Muziek kwaliteit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-07-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Pro
prachtig geluid, bas mooi diep,
Contro
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-10-26
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-09-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem
Data di utilizzo 2019-09-01