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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTB2515/12

3.6

| (10) Recensioni

Per ascoltare tutto ciò che ami

Ottieni il massimo dalle tue playlist e dai tuoi podcast. Riscopri la tua collezione di CD. Collega quasi tutte le sorgenti tramite USB o ingresso audio. Questo sistema micro classico ti offre tutta la musica di cui hai bisogno in un design fantastico.

Vedi tutti i vantaggi

Per ascoltare tutto ciò che ami

  • Bluetooth

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 15 W max

Altoparlanti bass reflex a due vie. Toni bassi più intensi

Dimensioni dell'unità principale: 220 x 104 x 242 mm

Dimensioni altoparlante: 150 x 238 x 125 mm

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

10

Recensioni

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Pro

Ontvangst dab+

Contro

Muziek kwaliteit

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-07-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Pro

prachtig geluid, bas mooi diep,

Contro

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-10-26

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-09-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTB2515 Micromuzieksysteem

Data di utilizzo 2019-09-01

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee