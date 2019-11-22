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Fuori produzione

Beardtrimmer series 9000regolabarba impermeabile

BT9290/32

4

| (162) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto

Precisione ottimale

Scopri lo straordinario controllo dei contorni con l'esclusiva guida laser che consente di creare lo stile preciso e simmetrico che desideri.

Vedi tutti i vantaggi

L'unico regolabarba con guida laser

Precisione ottimale

  • impostazioni di precisione da 0,2 mm

  • Rifinitore in metallo a doppio rasoio

  • 60 min di uso cordless/1 h di ricarica

  • con guida laser

Usa la straordinaria guida laser per ottenere risultati precisi e simmetrici

Usa la straordinaria guida laser per ottenere risultati precisi e simmetrici

L'eccezionale sistema di guida laser proietta un fascio di luce per preallineare il tuo stile prima di radere. Mette in risalto i punti in cui i peli verranno tagliati per uno stile sempre preciso.

Rotellina di precisione per fissare l'impostazione di lunghezza prescelta

Rotellina di precisione per fissare l'impostazione di lunghezza prescelta

Per selezionare la lunghezza di rifinitura desiderata, ruota la rotellina di precisione sull'impugnatura finché viene visualizzata la lunghezza scelta. La lunghezza scelta ora è "bloccata" per un taglio preciso e uniforme.

Rifinitore a doppio rasoio: lati da 32 e 15 mm per dettagli perfetti

Rifinitore a doppio rasoio: lati da 32 e 15 mm per dettagli perfetti

Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si ottiene un rifinitore di precisione reversibile a doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad alte prestazioni da 32 mm e dall'altro un rifinitore di precisione da 15 mm, perfetto per le zone più difficili, come sotto il naso e intorno alla bocca. È progettato per ottenere una rasatura perfetta, proteggendo allo stesso tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni ridotte e il suo design angolato consentono di vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali che si stanno eseguendo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

162

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

22/11/2019

Italia

Italia

Primo al mondo

È sicuramente il miglior regolabarba al mondo, Usato senza pettine/inserto riesce a regolare fino a 1/5 di millimetro, che equivale a barba di 1 giorno. Fa incredibilmente bene il lavoro per cui è stato progettato.Ricordare però di oleare le lame ad ogni utilizzo. E' il numero 1 ,non c'è Braun o Panasonic che tenga.

Pro

Barba corta fino a 0,2 millimetri

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Data di utilizzo 2019-07-22

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Data di utilizzo 2019-07-22

18/05/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccellente nelle prestazioni

Taglio preciso e delicato, con la sua guida laser permette anche disegni di rasatura accurati. Si ricarica in pochissimo tempo, ottimo come apparecchio da viaggio. Si smonta e si pulisce agevolmente. Eccezionale la scelta della lunghezza differenziata di rasatura con intervalli di 0,2 mm. Ancora non avevo trovato un rasoio così discreto sulla mia pelle, che evita arrossamenti o lacerazioni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Sì, consiglio questo prodotto

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08/05/2017

Italia

Italia

Regolabarba di qualità

Grazie a Philips ho avuto la possibilità di testare Regolabarba laser Philips serie9000 Il prodotto è stato provato dal mio compagno, che possedeva il modello precedente ed era pienamente soddisfatto, ma la qualità di laser Philips serie9000 lo ha sorpreso!. Gli aspetti che maggiormente caratterizzano il regolabarba serie9000 e che il mio compagno ha apprezzato durante il test del prodotto sono: - Capacità di taglio grazie alla Tecnologia Beard Lift che permette un taglio preciso già dalla prima passata. - Praticità d’uso, grazie alla guida laser di precisione e al rifinitore di precisione con testina stretta, ideale per definire contorni e dettagli. Il regolabarba è abbastanza grande e solido e il gruppo lame è completamente in metallo: - Full metal blades (Lame in metallo a doppia affilatura per un taglio più efficace) - Detail trimmer (Rifinitore di precisione per bordi e dettagli perfetti) La rasatura è veloce, precisa ed omogenea, grazie alla guida laser di precisione, nominata in precedenza, ideale per una rasatura perfetta, come dal barbiere. E' veramente utile ed efficace! Philips non delude! Altre note positive: è impermeabile, comodissimo da pulire, 60 minuti di utilizzo senza fili. In conclusione il livello di qualità ed efficacia del prodotto è sicuramente superiore rispetto ad altri prodotti simili. Consiglio il prodotto in base a tutte le informazioni apprese dal mio compagno!.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Sì, consiglio questo prodotto

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