Grazie a Philips ho avuto la possibilità di testare Regolabarba laser Philips serie9000 Il prodotto è stato provato dal mio compagno, che possedeva il modello precedente ed era pienamente soddisfatto, ma la qualità di laser Philips serie9000 lo ha sorpreso!. Gli aspetti che maggiormente caratterizzano il regolabarba serie9000 e che il mio compagno ha apprezzato durante il test del prodotto sono: - Capacità di taglio grazie alla Tecnologia Beard Lift che permette un taglio preciso già dalla prima passata. - Praticità d’uso, grazie alla guida laser di precisione e al rifinitore di precisione con testina stretta, ideale per definire contorni e dettagli. Il regolabarba è abbastanza grande e solido e il gruppo lame è completamente in metallo: - Full metal blades (Lame in metallo a doppia affilatura per un taglio più efficace) - Detail trimmer (Rifinitore di precisione per bordi e dettagli perfetti) La rasatura è veloce, precisa ed omogenea, grazie alla guida laser di precisione, nominata in precedenza, ideale per una rasatura perfetta, come dal barbiere. E' veramente utile ed efficace! Philips non delude! Altre note positive: è impermeabile, comodissimo da pulire, 60 minuti di utilizzo senza fili. In conclusione il livello di qualità ed efficacia del prodotto è sicuramente superiore rispetto ad altri prodotti simili. Consiglio il prodotto in base a tutte le informazioni apprese dal mio compagno!.