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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Precisione ottimale
Scopri lo straordinario controllo dei contorni con l'esclusiva guida laser che consente di creare lo stile preciso e simmetrico che desideri.
impostazioni di precisione da 0,2 mm
Rifinitore in metallo a doppio rasoio
60 min di uso cordless/1 h di ricarica
con guida laser
L'eccezionale sistema di guida laser proietta un fascio di luce per preallineare il tuo stile prima di radere. Mette in risalto i punti in cui i peli verranno tagliati per uno stile sempre preciso.
Per selezionare la lunghezza di rifinitura desiderata, ruota la rotellina di precisione sull'impugnatura finché viene visualizzata la lunghezza scelta. La lunghezza scelta ora è "bloccata" per un taglio preciso e uniforme.
Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si ottiene un rifinitore di precisione reversibile a doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad alte prestazioni da 32 mm e dall'altro un rifinitore di precisione da 15 mm, perfetto per le zone più difficili, come sotto il naso e intorno alla bocca. È progettato per ottenere una rasatura perfetta, proteggendo allo stesso tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni ridotte e il suo design angolato consentono di vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali che si stanno eseguendo.
4.0
su 5
162
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
22/11/2019
Italia
Primo al mondo
È sicuramente il miglior regolabarba al mondo, Usato senza pettine/inserto riesce a regolare fino a 1/5 di millimetro, che equivale a barba di 1 giorno. Fa incredibilmente bene il lavoro per cui è stato progettato.Ricordare però di oleare le lame ad ogni utilizzo. E' il numero 1 ,non c'è Braun o Panasonic che tenga.
Pro
Barba corta fino a 0,2 millimetri
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Data di utilizzo 2019-07-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Data di utilizzo 2019-07-22
Flaw53
18/05/2017
Italia
Compratore verificato
Eccellente nelle prestazioni
Taglio preciso e delicato, con la sua guida laser permette anche disegni di rasatura accurati. Si ricarica in pochissimo tempo, ottimo come apparecchio da viaggio. Si smonta e si pulisce agevolmente. Eccezionale la scelta della lunghezza differenziata di rasatura con intervalli di 0,2 mm. Ancora non avevo trovato un rasoio così discreto sulla mia pelle, che evita arrossamenti o lacerazioni.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Sì, consiglio questo prodotto
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gisola87
08/05/2017
Italia
Regolabarba di qualità
Grazie a Philips ho avuto la possibilità di testare Regolabarba laser Philips serie9000 Il prodotto è stato provato dal mio compagno, che possedeva il modello precedente ed era pienamente soddisfatto, ma la qualità di laser Philips serie9000 lo ha sorpreso!. Gli aspetti che maggiormente caratterizzano il regolabarba serie9000 e che il mio compagno ha apprezzato durante il test del prodotto sono: - Capacità di taglio grazie alla Tecnologia Beard Lift che permette un taglio preciso già dalla prima passata. - Praticità d’uso, grazie alla guida laser di precisione e al rifinitore di precisione con testina stretta, ideale per definire contorni e dettagli. Il regolabarba è abbastanza grande e solido e il gruppo lame è completamente in metallo: - Full metal blades (Lame in metallo a doppia affilatura per un taglio più efficace) - Detail trimmer (Rifinitore di precisione per bordi e dettagli perfetti) La rasatura è veloce, precisa ed omogenea, grazie alla guida laser di precisione, nominata in precedenza, ideale per una rasatura perfetta, come dal barbiere. E' veramente utile ed efficace! Philips non delude! Altre note positive: è impermeabile, comodissimo da pulire, 60 minuti di utilizzo senza fili. In conclusione il livello di qualità ed efficacia del prodotto è sicuramente superiore rispetto ad altri prodotti simili. Consiglio il prodotto in base a tutte le informazioni apprese dal mio compagno!.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer