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Ottimizza lo spazio sulla scrivania
Ottimizza lo spazio sulla scrivania e fai in modo che gli utenti PC lavorino al meglio davanti al monitor Philips SmartErgoBase dotato di supporto di montaggio. Questa soluzione semplice e versatile ti consente di creare un sistema all-in-one per la massima produttività
per Philips SmartErgoBase
La staffa di montaggio si adatta perfettamente al monitor commerciale Philips SmartErgoBase pluripremiato per montaggio semplice su PC e Thin Client.
Il design intelligente della staffa di montaggio consente una regolabilità ergonomica (altezza, rotazione e inclinazione) del monitor Philips SmartErgoBase
I fori di montaggio VESA standard garantiscono la compatibilità con la maggior parte dei PC e Thin Client di piccole dimensioni.
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