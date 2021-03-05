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Garanzia di 2 anni
BHA310/00
Infinità di stili con Ionic Care
Asciuga e metti in piega i capelli in una sola volta: Philips Air Styler 3000 ti consente di creare splendide pettinature naturali, offrendo allo stesso tempo maggiore lucentezza con Ionic Care. I 4 accessori sono adatti sia ai capelli lunghi che a quelli corti, per una piega semplice.
4 accessori
Ionic Care
Ceramica con olio di argan
Air Styler con flusso d'aria da 800 W per un'asciugatura e uno styling delicati. Ottieni ottimi risultati ogni giorno.
Lo styler ad aria è dotato di spazzole in ceramica infuse con olio di argan per una piega rapida e senza sforzi: capelli setosi e massima scorrevolezza.
Grazie all'innovativa spazzola piatta lisciante, una volta fissata sull'impugnatura, avrai sempre capelli naturalmente lisci.
4.1
su 5
57
Recensioni
DCardarilli
05/03/2021
Italia
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!
Pro
leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo
Contro
manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2019-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2019-03-05
Eli21
13/01/2021
Italia
Ideale per la messa in piega casalinga
Il marchio è una garanzia. Accessori davvero utili e ben realizzati. Leggero e di semplice utilizzo, dona alla chioma lucentezza eliminando il crespo.
Pro
Semplice nell'utilizzo
Contro
Ottimi risultati per una piega liscia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2020-12-13
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2020-12-13
prf999
26/12/2019
Italia
Compratore verificato
pratico, compatto ed elegante
Ne ho provati diversi (di altre marche) ma questo l'ho comprato d'istinto perché è compatto ed ha quello che serve, e non inutili accessori che non si useranno mai... Inoltre la qualità Philips si avverte....
Pro
pratico, compatto ed elegante
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2018-11-26
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2018-11-26