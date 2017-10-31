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Fuori produzione
AZ215S/12
Ascolta la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
Argento
3W
Sintonizzazione digitale
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.
La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.
2.5
su 5
2
Recensioni
Doko70
31/10/2017
Italia
Bello e colorato
Questo radio-lettore compatto è molto bello e funzionale. Oltre alla funzione lettore CD e Radio c'è un'entrata ausiliaria per collegare dispositivi esterni. La modalità d'uso è molto semplice ed intuitiva. Migliorabile la modalità di memorizzazione delle stazioni radio (fino a 20, per cui un buon numero). Buona la qualità audio e la capacità di ricezione delle stazioni radio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ215N Stereo CD
Sì, consiglio questo prodotto
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pennuti
04/02/2018
Italia
non vale la spesa
prodotto molto scarso nelle funzioni, non vale il prezzo. Se il marchio fosse nascosto non direi mai è un Philips
Questa revisione è stata effettuata per AZ215S Stereo CD
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