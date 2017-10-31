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Fuori produzione

Stereo CD

AZ215S/12

2.5

| (2) Recensioni

Ascolta la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta la tua musica ovunque

  • Argento

  • 3W

  • Sintonizzazione digitale

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

20 brani programmabili da CD

La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

31/10/2017

Italia

Italia

Bello e colorato

Questo radio-lettore compatto è molto bello e funzionale. Oltre alla funzione lettore CD e Radio c'è un'entrata ausiliaria per collegare dispositivi esterni. La modalità d'uso è molto semplice ed intuitiva. Migliorabile la modalità di memorizzazione delle stazioni radio (fino a 20, per cui un buon numero). Buona la qualità audio e la capacità di ricezione delle stazioni radio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ215N Stereo CD

Sì, consiglio questo prodotto

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04/02/2018

Italia

Italia

non vale la spesa

prodotto molto scarso nelle funzioni, non vale il prezzo. Se il marchio fosse nascosto non direi mai è un Philips

Questa revisione è stata effettuata per AZ215S Stereo CD

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