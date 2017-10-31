ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Stereo CD

AZ215R/12

2.5

| (2) Recensioni

Ascolta la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta la tua musica ovunque

  • Rosso

  • 3W

  • Sintonizzazione digitale

20 stazioni preimpostate

20 brani programmabili da CD

La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.

Sintonizzatore stereo FM

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

31/10/2017

Italia

Italia

Bello e colorato

Questo radio-lettore compatto è molto bello e funzionale. Oltre alla funzione lettore CD e Radio c'è un'entrata ausiliaria per collegare dispositivi esterni. La modalità d'uso è molto semplice ed intuitiva. Migliorabile la modalità di memorizzazione delle stazioni radio (fino a 20, per cui un buon numero). Buona la qualità audio e la capacità di ricezione delle stazioni radio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ215N Stereo CD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ215N Stereo CD

04/02/2018

Italia

Italia

non vale la spesa

prodotto molto scarso nelle funzioni, non vale il prezzo. Se il marchio fosse nascosto non direi mai è un Philips

Questa revisione è stata effettuata per AZ215S Stereo CD

Questa revisione è stata effettuata per AZ215S Stereo CD

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee