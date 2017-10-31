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Fuori produzione
AZ215N/12
Ascolta la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
Blu
3W
Sintonizzazione digitale
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
2.5
su 5
2
Recensioni
Doko70
31/10/2017
Italia
Bello e colorato
Questo radio-lettore compatto è molto bello e funzionale. Oltre alla funzione lettore CD e Radio c'è un'entrata ausiliaria per collegare dispositivi esterni. La modalità d'uso è molto semplice ed intuitiva. Migliorabile la modalità di memorizzazione delle stazioni radio (fino a 20, per cui un buon numero). Buona la qualità audio e la capacità di ricezione delle stazioni radio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ215N Stereo CD
Sì, consiglio questo prodotto
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pennuti
04/02/2018
Italia
non vale la spesa
prodotto molto scarso nelle funzioni, non vale il prezzo. Se il marchio fosse nascosto non direi mai è un Philips
Questa revisione è stata effettuata per AZ215S Stereo CD
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