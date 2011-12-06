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Fuori produzione
AZ1880/12
Audio superiore con stile
Lo stereo CD Philips libera la tua musica digitale preferita dal tuo lettore portatile per un ascolto dall'audio potente dove e quando vuoi tu. Con USB diretta e registrazione digitale MP3 1-touch senza bisogno del PC.
5 W
Copia da CD
Sintonizzazione digitale
Basta collegare alla porta USB del sistema audio Philips un dispositivo USB di archiviazione di massa per iniziare a registrare la propria musica preferita da CD verso il dispositivo USB o lettore MP3 tramite la funzione one touch e senza computer.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
3.4
su 5
28
Recensioni
MG42019
06/12/2011
Italia
è davvero come viene descritta
bella esteticamente; robusta (la porto in giro x lavoro); si sente molto bene xè l'audio è potente e "pulito"; legge tutti i CD, anche quelli masterizzati, in qualsiasi modo; ha a possibilità dell'attacco USB che semplifica molto l'utilizzo dei file audio; il telecomando è comodo per gestire le funzioni a distanza.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Stereo CD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Stereo CD
POUNET42
12/09/2012
France
Compratore verificato
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Lecteur de CD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Lecteur de CD
Bakélite
12/09/2012
France
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Lecteur de CD
Sì, consiglio questo prodotto
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