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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1880/12

3.4

| (28) Recensioni

Audio superiore con stile

Lo stereo CD Philips libera la tua musica digitale preferita dal tuo lettore portatile per un ascolto dall'audio potente dove e quando vuoi tu. Con USB diretta e registrazione digitale MP3 1-touch senza bisogno del PC.

Vedi tutti i vantaggi

Audio superiore con stile

  • 5 W

  • Copia da CD

  • Sintonizzazione digitale

Copia CD per registrazione digitale one-touch MP3

Copia CD per registrazione digitale one-touch MP3

Basta collegare alla porta USB del sistema audio Philips un dispositivo USB di archiviazione di massa per iniziare a registrare la propria musica preferita da CD verso il dispositivo USB o lettore MP3 tramite la funzione one touch e senza computer.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

28

Recensioni

06/12/2011

Italia

Italia

è davvero come viene descritta

bella esteticamente; robusta (la porto in giro x lavoro); si sente molto bene xè l'audio è potente e "pulito"; legge tutti i CD, anche quelli masterizzati, in qualsiasi modo; ha a possibilità dell'attacco USB che semplifica molto l'utilizzo dei file audio; il telecomando è comodo per gestire le funzioni a distanza.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Stereo CD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Stereo CD

12/09/2012

France

France

Compratore verificato

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1880 Lecteur de CD

Sì, consiglio questo prodotto

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12/09/2012

France

France

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

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