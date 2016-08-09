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Fuori produzione
Goditi la tua musica ovunque
Il design elegante e la portabilità del modello AZ1834 ti consentono di ascoltare le tue raccolte musicali MP3/WMA memorizzate su un lettore portatile senza utilizzare le cuffie.
USB
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
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3.8
su 5
22
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 Stereo CD
Sì, consiglio questo prodotto
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justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 Lecteur de CD
Sì, consiglio questo prodotto
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11/09/2011
España
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 CD Soundmachine
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