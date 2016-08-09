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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1834/12

3.8

| (22) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Goditi la tua musica ovunque

Il design elegante e la portabilità del modello AZ1834 ti consentono di ascoltare le tue raccolte musicali MP3/WMA memorizzate su un lettore portatile senza utilizzare le cuffie.

Vedi tutti i vantaggi

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  • USB

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

22

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 Stereo CD

Sì, consiglio questo prodotto

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15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 Lecteur de CD

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11/09/2011

España

España

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Questa revisione è stata effettuata per AZ1834 CD Soundmachine

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