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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AZ1627/12
Goditi la tua musica ovunque
Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le cuffie? Collega lo stereo CD Philips alla presa USB diretta e goditi i tuoi brani preferiti riprodotti dai potenti altoparlanti ovunque ti trovi.
USB
Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)
Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
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