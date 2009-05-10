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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1627/12

Goditi la tua musica ovunque

Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le cuffie? Collega lo stereo CD Philips alla presa USB diretta e goditi i tuoi brani preferiti riprodotti dai potenti altoparlanti ovunque ti trovi.

Vedi tutti i vantaggi

Goditi la tua musica ovunque

  • USB

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Specifiche tecniche

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