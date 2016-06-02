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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1133/12

3.3

| (3) Recensioni

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, l'elegante e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica MP3 preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

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Goditi la tua musica ovunque

  • Design contemporaneo

  • CD-MP3

Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

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Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Per riservarsi il piacere della musica

Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al dispositivo.

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Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1133 Lecteur de CD

Sì, consiglio questo prodotto

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30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

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17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Questa revisione è stata effettuata per AZ1133 CD Soundmachine

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