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Fuori produzione
AZ1133/12
Goditi la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, l'elegante e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica MP3 preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
Design contemporaneo
CD-MP3
Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)
Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al dispositivo.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.3
su 5
3
Recensioni
kiliKili
02/06/2016
France
J'adore mon appareil.
J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1133 Lecteur de CD
Sì, consiglio questo prodotto
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KiliKili
30/05/2016
France
Lit de trés rares MP3
Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.
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cementerio
17/05/2012
España
Negativa
Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.
Questa revisione è stata effettuata per AZ1133 CD Soundmachine
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