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Fuori produzione
Goditi la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
Argento
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
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4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine
debbie
06/04/2010
United Kingdom
Good for audio books
Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine
Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD-soundmachine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD-soundmachine