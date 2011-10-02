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Fuori produzione

Stereo CD

AZ102S/12

4.1

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

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Goditi la tua musica ovunque

  • Argento

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Brilliance at hand

The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine

06/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good for audio books

Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD Soundmachine

23/06/2013

Nederland

Nederland

Een zeer goed product voor de prijs!

Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD-soundmachine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ102S CD-soundmachine

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee