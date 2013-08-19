Streaming musicale wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà

Con la tecnologia avanzata, l'audio riprodotto tramite Bluetooth® migliora sensibilmente. L'audio Bluetooth® standard usa il codec SBC, creato per la trasmissione audio di base, che a volte lascia gli ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'altoparlante Philips, però, è dotato di tecnologia wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà, che ti offre un suono ricco, potente e cristallino. Compatibile con i più recenti smartphone, tablet e altri dispositivi Android™, Philips ora offre la qualità audio che ti aspetti. La musica wireless non è mai stata così bella.