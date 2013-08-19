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Fuori produzione

sistema docking con altoparlanti wireless

AS360/12

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

Questi altoparlanti AS360 offrono un audio superiore unito a un grande stile. Riproduci la musica dal tuo telefono in modalità wireless tramite Bluetooth, riponilo sulla base docking per una veloce ricarica oppure ricarica un secondo dispositivo utilizzando la porta USB.

Vedi tutti i vantaggi

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

  • Bluetooth®

  • per Android

  • Porta USB per la ricarica

  • 10 W, funzionamento a batteria o CA

Widget di facile uso per associazione Bluetooth per telefono Android

Disponibile per il download da Google Play, il widget Philips Bluetooth Audio Connect consente di collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo mobile a qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare e collegare automaticamente qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, potrai anche rinominare e modificare le icone. Questo widget consente di avere diversi dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e avviare la riproduzione.

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Streaming musicale wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà

Con la tecnologia avanzata, l'audio riprodotto tramite Bluetooth® migliora sensibilmente. L'audio Bluetooth® standard usa il codec SBC, creato per la trasmissione audio di base, che a volte lascia gli ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'altoparlante Philips, però, è dotato di tecnologia wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà, che ti offre un suono ricco, potente e cristallino. Compatibile con i più recenti smartphone, tablet e altri dispositivi Android™, Philips ora offre la qualità audio che ti aspetti. La musica wireless non è mai stata così bella.

Specifiche tecniche

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