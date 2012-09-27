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Fuori produzione
AS141/05
Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android
Questo sistema riproduce la musica sul tuo telefono Android, carica il dispositivo e ti consente di svegliarti con i brani sul telefono o della radio. Scarica l'applicazione gratuita integrata nel programma musicale Songbird per gestire facilmente la musica e le altre funzioni esclusive.
per Android
Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.
L'applicazione gratuita Philips DockStudio offre una miriade di funzionalità esclusive per il sistema docking con altoparlanti DockStudio. Puoi ascoltare migliaia di stazioni radio su Internet in tutto il mondo, sfogliare la tua raccolta musicale e condividere quello che stai ascoltando con gli amici su Facebook o le foto degli artisti su Flickr. L'applicazione viene fornita con la funzione musicale Songbird per scoprire, riprodurre e sincronizzare facilmente i file multimediali tra il PC e i dispositivi Android. In modalità orologio, puoi impostare più tipi di sveglie musicali e visualizzare le previsioni meteo aggiornate. Puoi scaricare gratuitamente questa applicazione su Google play.
Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.
3.2
su 5
31
Recensioni
Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS141 docking speaker with Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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dden51
11/08/2012
United Kingdom
Sound Great
I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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