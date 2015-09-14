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Fuori produzione

sistema docking con altoparlanti wireless

AS130/12

4.3

| (10) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

Gli altoparlanti AS130 riproducono musica di alta qualità tramite Bluetooth e possono ricaricare il tuo telefono Android in un attimo.

Vedi tutti i vantaggi

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

  • Bluetooth®

  • per Android

  • 6 W

Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un connettore micro USB, perfetto per qualunque telefono Android. Il meccanismo di docking è perfetto per qualunque telefono Android, grazie al bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per adattarlo a qualunque posizione o orientamento della porta micro USB sul tuo telefono. Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per il connettore micro USB.

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Widget di facile uso per associazione Bluetooth per telefono Android

Disponibile per il download da Google Play, il widget Philips Bluetooth Audio Connect consente di collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo mobile a qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare e collegare automaticamente qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, potrai anche rinominare e modificare le icone. Questo widget consente di avere diversi dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e avviare la riproduzione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

10

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

14/09/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastica docking station

Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

24/11/2015

España

España

Compratore verificato

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS130 altavoz base inalámbrico

Sì, consiglio questo prodotto

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01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

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