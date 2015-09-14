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Fuori produzione
Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android
Gli altoparlanti AS130 riproducono musica di alta qualità tramite Bluetooth e possono ricaricare il tuo telefono Android in un attimo.
Bluetooth®
per Android
6 W
La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un connettore micro USB, perfetto per qualunque telefono Android. Il meccanismo di docking è perfetto per qualunque telefono Android, grazie al bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per adattarlo a qualunque posizione o orientamento della porta micro USB sul tuo telefono. Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per il connettore micro USB.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Disponibile per il download da Google Play, il widget Philips Bluetooth Audio Connect consente di collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo mobile a qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare e collegare automaticamente qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, potrai anche rinominare e modificare le icone. Questo widget consente di avere diversi dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e avviare la riproduzione.
4.3
su 5
10
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Compratore verificato
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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jesusgonji
24/11/2015
España
Compratore verificato
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS130 altavoz base inalámbrico
Sì, consiglio questo prodotto
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RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS130 Kabelloses Lautsprecherdock