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Fuori produzione
AJ7050D/12
Svegliati con dell'ottima musica
Riproduci e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning godendoti un audio ricco e nitido. Questa elegante radiosveglia vanta una porta USB in più che consente di caricare un dispositivo aggiuntivo e ti sveglia in tempo.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone/iPad
Porta USB per la ricarica
8 W, FM, sveglia a due modalità
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 8 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
2.0
su 5
2
Recensioni
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
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