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Fuori produzione

docking station per iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Recensioni

Svegliati con dell'ottima musica

Riproduci e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning godendoti un audio ricco e nitido. Questa elegante radiosveglia vanta una porta USB in più che consente di caricare un dispositivo aggiuntivo e ti sveglia in tempo.

Vedi tutti i vantaggi

con questa docking station per iPod/iPhone/iPad

Svegliati con dell'ottima musica

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone/iPad

  • Porta USB per la ricarica

  • 8 W, FM, sveglia a due modalità

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.

Driver dell'altoparlante al neodimio per un audio limpido e intenso

Potenza totale in uscita 8 W RMS

Potenza totale in uscita 8 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 8 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

2

Recensioni

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4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Questa revisione è stata effettuata per AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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