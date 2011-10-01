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Fuori produzione
AJ7040D/12
Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo elegante sistema docking offre bassi ricchi e profondi e un audio potente. Grazie alla doppia suoneria, puoi scegliere di impostare la radiosveglia o il segnale acustico.
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.
Grazie al telecomando Philips all-in-one, è possibile navigare all'interno del sistema musicale Philips e nell'iPod/iPhone per scegliere tra centinaia di canzoni con la semplice pressione di un tasto. Le informazioni visualizzate vengono elencate per playlist, album, artista, genere o brano rendendo la navigazione semplice e veloce. Il sistema può essere utilizzato con una sola mano e garantisce un'esperienza d'ascolto davvero unica.
La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.
3.3
su 5
3
Recensioni
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone
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Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Pro
mooi uiterlijk
Contro
geluid via FM te zware bas
Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Data di utilizzo 2018-02-22
Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Data di utilizzo 2018-02-22