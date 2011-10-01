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Fuori produzione

Docking station per iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Recensioni

Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

Inizia la giornata con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo elegante sistema docking offre bassi ricchi e profondi e un audio potente. Grazie alla doppia suoneria, puoi scegliere di impostare la radiosveglia o il segnale acustico.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Telecomando all-in-one per il tuo sistema e per il tuo iPhone/iPod

Telecomando all-in-one per il tuo sistema e per il tuo iPhone/iPod

Grazie al telecomando Philips all-in-one, è possibile navigare all'interno del sistema musicale Philips e nell'iPod/iPhone per scegliere tra centinaia di canzoni con la semplice pressione di un tasto. Le informazioni visualizzate vengono elencate per playlist, album, artista, genere o brano rendendo la navigazione semplice e veloce. Il sistema può essere utilizzato con una sola mano e garantisce un'esperienza d'ascolto davvero unica.

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone

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22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Pro

mooi uiterlijk

Contro

geluid via FM te zware bas

Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Data di utilizzo 2018-02-22

Questa revisione è stata effettuata per AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Data di utilizzo 2018-02-22

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