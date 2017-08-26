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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ4800/12
Svegliati e sorridi!
La radiosveglia è la dolce compagnia di ogni mattina. Proietta l'ora su qualsiasi superficie: ti svegli, apri gli occhi e vedi che ora è. Per una mattina sempre più speciale
Proiezione orario
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Funzionamento a batteria o CA
Consente di proiettare l'orario su ogni superficie, con qualsiasi angolazione. L'innovativo sistema di proiezione garantisce sempre un corretto posizionamento e orientamento dell'ora. A differenza dei display LCD convenzionali, questo display negativo permette il passaggio della luce senza distorsioni significative. Un LED potente illumina il display LCD negativo e proietta la luce entro una certa distanza. Con la sua lente precisa, l'orologio proietta l'immagine e regola persino la messa a fuoco. Non è necessario alzarsi per controllare l'ora, basta aprire gli occhi.
Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.
2.7
su 5
18
Recensioni
avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radio-réveil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radio-réveil
13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radiowecker
Data di utilizzo 2017-11-13
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2017-11-13
Cello
05/09/2017
Suisse
Compratore verificato
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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