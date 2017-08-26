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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ4800/12

2.7

| (18) Recensioni

Svegliati e sorridi!

La radiosveglia è la dolce compagnia di ogni mattina. Proietta l'ora su qualsiasi superficie: ti svegli, apri gli occhi e vedi che ora è. Per una mattina sempre più speciale

Vedi tutti i vantaggi

Con la proiezione dell'ora

Svegliati e sorridi!

  • Proiezione orario

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

  • Funzionamento a batteria o CA

Per sapere l'ora semplicemente aprendo gli occhi

Consente di proiettare l'orario su ogni superficie, con qualsiasi angolazione. L'innovativo sistema di proiezione garantisce sempre un corretto posizionamento e orientamento dell'ora. A differenza dei display LCD convenzionali, questo display negativo permette il passaggio della luce senza distorsioni significative. Un LED potente illumina il display LCD negativo e proietta la luce entro una certa distanza. Con la sua lente precisa, l'orologio proietta l'immagine e regola persino la messa a fuoco. Non è necessario alzarsi per controllare l'ora, basta aprire gli occhi.

Ruota e inverte l'immagine della proiezione per facilitare la visione

Sintonizzatore FM per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.7

su 5

18

Recensioni

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radio-réveil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radio-réveil

13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radiowecker

Data di utilizzo 2017-11-13

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radiowecker

Data di utilizzo 2017-11-13

05/09/2017

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4800 Radiowecker

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