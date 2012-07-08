Soluzione di ricarica per telefoni cellulari tramite cavo micro USB incorporato

Svegliati ricaricato con un telefono completamente carico. Questa radiosveglia Philips dispone di un cavo micro USB incorporato nel retro, da cui puoi accedere al caricabatterie che è sempre lì. Non ci sono collegamenti aggiuntivi da fare, né cavi da collegare. Ora puoi tenere il telefono vicino a te mentre dormi e caricarlo contemporaneamente. Chiaramente, Philips ti comprende.