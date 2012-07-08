Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ4000/05
Ricarica il telefono cellulare mentre dormi
Inizia la tua giornata ricaricato con questa radiosveglia. Ricarica il tuo telefono cellulare ed il tuo dispositivo USB allo stesso tempo, per non averli mai scarichi. La sveglia può essere impostata per suonare con la radio o un segnale acustico, mentre la sveglia doppia offre due orari di sveglia
Carica cellulare/dispositivi USB
Ormai è normale avere in casa più di un dispositivo USB. I dispositivi come le macchine fotografiche, i dispositivi di gioco, i telefoni cellulari ed i lettori musicali portatili vengono ricaricati tramite USB. Se necessario, puoi utilizzare un convertitore con connettori micro e mini USB, in modo da poter ricaricare un numero ancora maggiore di accessori tramite l'hub USB della radio.
Svegliati ricaricato con un telefono completamente carico. Questa radiosveglia Philips dispone di un cavo micro USB incorporato nel retro, da cui puoi accedere al caricabatterie che è sempre lì. Non ci sono collegamenti aggiuntivi da fare, né cavi da collegare. Ora puoi tenere il telefono vicino a te mentre dormi e caricarlo contemporaneamente. Chiaramente, Philips ti comprende.
La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.
Recensioni