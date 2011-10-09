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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ3916/12

3.3

| (4) Recensioni

Inizia la giornata ascoltando i tuoi brani preferiti dal CD

Dai un significato diverso alla tua routine quotidiana con dei suoni gradevoli. Grazie alla radiosveglia Philips, ti addormenti con della musica rilassante e ti svegli con il tuo CD preferito o con i suoni della natura. Gli altoparlanti stereo ad ampia portata ti faranno svegliare sempre al meglio.

Vedi tutti i vantaggi

o con i suoni della natura pre-istallati

Inizia la giornata ascoltando i tuoi brani preferiti dal CD

  • CD

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. Un CD singolo può contenere fino a 10 ore di musica. La scritta CD-RW (compatibile CD-Rewritable [riscrivibile]) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili CD-R (CD-Recordable) e riscrivibili CD-RW (CD-Rewritable). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD.

Svegliati con i suoni della natura, un CD, la radio o un cicalino

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

4

Recensioni

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Clock Radio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Clock Radio

25/06/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Pro

Goedkoop en effectief

Contro

Simpel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Data di utilizzo 2019-05-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Data di utilizzo 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Digitaler Radiowecker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3916 Digitaler Radiowecker

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