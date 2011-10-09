Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. Un CD singolo può contenere fino a 10 ore di musica. La scritta CD-RW (compatibile CD-Rewritable [riscrivibile]) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili CD-R (CD-Recordable) e riscrivibili CD-RW (CD-Rewritable). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD.