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Fuori produzione
AJ3500/12
Radiosveglia con ampio display
Rendi le mattine più luminose con l'ampio display dell'ora a LED. Questa radiosveglia imposta automaticamente l'ora quando viene collegata ed è dotata di una batteria tampone per fare in modo che la sveglia suoni anche in mancanza di corrente. Scegli di svegliarti al suono del segnale acustico o di una stazione radio.
Ampio display
Sintonizzazione analogica FM/MW
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia
L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
3.8
su 5
21
Recensioni
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3500 Clock Radio
Sì, consiglio questo prodotto
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Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
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Questa revisione è stata effettuata per AJ3500 Clock Radio
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Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Sì, consiglio questo prodotto
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