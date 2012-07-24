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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3500/12

3.8

| (21) Recensioni

Radiosveglia con ampio display

Rendi le mattine più luminose con l'ampio display dell'ora a LED. Questa radiosveglia imposta automaticamente l'ora quando viene collegata ed è dotata di una batteria tampone per fare in modo che la sveglia suoni anche in mancanza di corrente. Scegli di svegliarti al suono del segnale acustico o di una stazione radio.

Vedi tutti i vantaggi

Radiosveglia con ampio display

  • Ampio display

  • Sintonizzazione analogica FM/MW

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

Ampio display per una facile visualizzazione

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Sintonizzatore MW / FM

Sintonizzatore MW / FM

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

21

Recensioni

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3500 Clock Radio

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

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03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3500 Clock Radio

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