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Fuori produzione
AJ3275D/12
Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica di iPod/iPhone tramite connettore Lightning senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il segnale acustico.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
2 W
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 2 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
2.8
su 5
5
Recensioni
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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Bennie69
06/04/2016
Nederland
Compratore verificato
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Questa revisione è stata effettuata per AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
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