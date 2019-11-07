Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ2000/12
Risveglio
Alzati ascoltando la tua stazione radio preferita o al suono della tua sveglia personale. Questa elegante radiosveglia Philips AJ2000 con finiture a specchio ti consente di impostare due sveglie, in modo che tu e il tuo partner possiate svegliarvi a orari diversi. Svegliati ogni giorno con un sorriso.
Finitura a specchio
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.
Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.
1.0
su 5
2
Recensioni
erbio
07/11/2019
Italia
funzione radio come sveglia
Ho acquistato questa radio per la sua estetica e per essere svegliato con la stazione radio preferita come descritto. Purtoppo in realtà la radio AJ2000 non ha la funzione di sveglia con la stazione radio preferita ma solo con due modalità di cicalino.
Pro
bella esteticamente
Contro
CONTRARIAMENTE A QUANTO INDICATO NON HA LA FUNZIONE DI SVEGLIA CON LA STAZIONE RADIO PREFERITA
Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia
Data di utilizzo 2018-10-07
Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia
Data di utilizzo 2018-10-07
erbio7
30/09/2019
Italia
funzione radio come sveglia
Contrariamente a quanto indicato l'apparecchio non ha la funzione sveglia con la stazione radio preferita. Alquanto deluso per le informazioni errate. Peccato perchè la radio è molto bella. Spero ricevere una risposta quanto prima.
Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia
Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia