ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Radiosveglia

AJ2000/12

1

| (2) Recensioni

Risveglio

Alzati ascoltando la tua stazione radio preferita o al suono della tua sveglia personale. Questa elegante radiosveglia Philips AJ2000 con finiture a specchio ti consente di impostare due sveglie, in modo che tu e il tuo partner possiate svegliarvi a orari diversi. Svegliati ogni giorno con un sorriso.

Vedi tutti i vantaggi

ascoltando in radio la tua musica preferita

Risveglio

  • Finitura a specchio

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Sintonizzatore FM per ascoltare la radio

Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

2

Recensioni

5
4
3
2

07/11/2019

Italia

Italia

funzione radio come sveglia

Ho acquistato questa radio per la sua estetica e per essere svegliato con la stazione radio preferita come descritto. Purtoppo in realtà la radio AJ2000 non ha la funzione di sveglia con la stazione radio preferita ma solo con due modalità di cicalino.

Pro

bella esteticamente

Contro

CONTRARIAMENTE A QUANTO INDICATO NON HA LA FUNZIONE DI SVEGLIA CON LA STAZIONE RADIO PREFERITA

Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia

Data di utilizzo 2018-10-07

Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia

Data di utilizzo 2018-10-07

30/09/2019

Italia

Italia

funzione radio come sveglia

Contrariamente a quanto indicato l'apparecchio non ha la funzione sveglia con la stazione radio preferita. Alquanto deluso per le informazioni errate. Peccato perchè la radio è molto bella. Spero ricevere una risposta quanto prima.

Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia

Questa revisione è stata effettuata per AJ2000 Radiosveglia

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee