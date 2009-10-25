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Fuori produzione
AJ110/12
Sveglia compatta
La sveglia compatta Philips consente di impostare in modo semplice l'ora, la sveglia e il calendario grazie alla retroilluminazione LCD con spegnimento automatico. Alimentata da un'unica batteria AA, è ideale da portare in viaggio. L'allarme ripetuto ti lascia dormire cinque minuti in più.
Questa pratica sveglia offre funzioni precise di orario e allarme in un design compatto. Grazie alle dimensioni ridotte è adatta a qualsiasi ambiente, a casa o in ufficio, e può essere portata anche in viaggio.
Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.
Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe non essere necessario fare riferimento alla guida rapida o al manuale di istruzioni. Basta farsi guidare dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare l'ora e la sveglia.
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