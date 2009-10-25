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Fuori produzione

Sveglia

AJ110/12

Sveglia compatta

La sveglia compatta Philips consente di impostare in modo semplice l'ora, la sveglia e il calendario grazie alla retroilluminazione LCD con spegnimento automatico. Alimentata da un'unica batteria AA, è ideale da portare in viaggio. L'allarme ripetuto ti lascia dormire cinque minuti in più.

Vedi tutti i vantaggi

Sveglia compatta

Pratico formato ideale in viaggio o al lavoro

Questa pratica sveglia offre funzioni precise di orario e allarme in un design compatto. Grazie alle dimensioni ridotte è adatta a qualsiasi ambiente, a casa o in ufficio, e può essere portata anche in viaggio.

Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Impostazione semplice di ora e sveglia

Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe non essere necessario fare riferimento alla guida rapida o al manuale di istruzioni. Basta farsi guidare dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare l'ora e la sveglia.

Specifiche tecniche

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