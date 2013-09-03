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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ1003/12

3

| (53) Recensioni

Un buon inizio

L'elegante display a specchio e il mobiletto in alluminio rendono questa sveglia l'ideale complemento per il tuo comodino. Per un intrattenimento musicale totale, è inoltre dotata della radio FM incorporata per la sveglia e di un pratico cavo per l'accesso al sistema musicale portatile.

Vedi tutti i vantaggi

ascoltando in radio la tua musica preferita

Un buon inizio

  • Finitura a specchio

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.0

su 5

53

Recensioni

03/09/2013

Italia

Italia

Consigliatissima

Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

15/03/2013

Italia

Italia

IMPECCABILE DIREI...

HO REGALATO QUESTA ELEGANTISSIMA RADIO SVEGLIA AL MIO FIDANZATO. SI TRATTA DI UNA RADIO SVEGLIA MOOOOOOOLTO ELEGANTE MA ALLO STESSO TEMPO DELICATA, FUNZIONALE, OTTIMA PER L'ASCOLTO DI RADIO E MUSICA IN FORMATO MP3. LA FUNZIONE DELLA DOPPIA SVEGLIA è COMODISSIMA COME IL TASTO PER RIMANDARLA OGNI 9 MINUTI, COMODO. L'UNICA PECCA è CHE SENZA CORRENTE SI SPEGNE PERLOMENO SE VA VIA LA CORRENTE NON BISOGNA REIMPOSTARE IL TUTTO PERCHè RESTA TUTTO MEMORIZZATO, SIA L'ORARIO SIA LE SVEGLIE ;)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo orologio sveglia ,comodo la doppia sveglia

ottimo orologio sveglia comodo la doppia sveglia bella e lusuosa intuitiva ottima cualita audio per la radio bassisimo consumo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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