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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AE6790/00
Radio digitale in movimento
Radio digitale tascabile supercompatta con 20 preselezioni e sintonia automatica.
FM/MW con sintonizzazione digitale
20 preimpostazioni
Cuffia stereo
Funzionamento a batteria
L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
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2.2
su 5
5
Recensioni
F3741
11/09/2013
Italia
un buon prodotto
Il prodotto è da considerare buono per l'uso previsto anche se il prezzo è abbastanza elevato e le batterie non durano molto (almeno il primo set impiegato)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE6790 Radio portatile
Sì, consiglio questo prodotto
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bont
01/09/2013
Italia
buono
prodotto buono , uniche note sono ,consumo alto di batterie mancanza di indicatore leggibile con il nome delle stazioni ricevute
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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giannicavalieri58
09/03/2018
Italia
questo prodotto ha problemi di funzionamento dei tasti 1-5
questo prodotto ha problemi di funzionamento dei tasti 1-5, quindi posso usare solo i tasti 1 , 4.
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