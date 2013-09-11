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Fuori produzione

Radio portatile

AE6790/00

2.2

| (5) Recensioni

Radio digitale in movimento

Radio digitale tascabile supercompatta con 20 preselezioni e sintonia automatica.

Vedi tutti i vantaggi

con 20 stazioni radio preimpostate

Radio digitale in movimento

  • FM/MW con sintonizzazione digitale

  • 20 preimpostazioni

  • Cuffia stereo

  • Funzionamento a batteria

Funzione orologio incorporata

L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Dimensioni tascabili

0

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.2

su 5

5

Recensioni

5
3
2

11/09/2013

Italia

Italia

un buon prodotto

Il prodotto è da considerare buono per l'uso previsto anche se il prezzo è abbastanza elevato e le batterie non durano molto (almeno il primo set impiegato)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE6790 Radio portatile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE6790 Radio portatile

01/09/2013

Italia

Italia

buono

prodotto buono , uniche note sono ,consumo alto di batterie mancanza di indicatore leggibile con il nome delle stazioni ricevute

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE6790 Radio portatile

Sì, consiglio questo prodotto

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09/03/2018

Italia

Italia

questo prodotto ha problemi di funzionamento dei tasti 1-5

questo prodotto ha problemi di funzionamento dei tasti 1-5, quindi posso usare solo i tasti 1 , 4.

Questa revisione è stata effettuata per AE6790 Radio portatile

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