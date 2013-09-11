Inferiore alle aspettative e con un difetto insopportabile: quando si cambia la frequenza, tramite la preselezione o manualmente, l'apparecchio emette un colpetto secco che infastidisce non poco. Questa è la causa che mi ha costretto a rendere il prodotto. Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'apparecchio devo purtroppo notare che il modello precedente (AE 6775) era, dal punto di vista della funzionalità e dell'ergonomia, superiore a questo. Sono convinto che, come me, molte altre persone apprezzerebbero e acquisterebbero un'apparecchio, sempre alimentato a batterie ministilo (comodissime ed economicissime se si utilizzano le ricaricabili), con uno slot per memoria micro sd ed un software di riproduzione di file audio. Da sottolineare comunque gli eccellenti termini di garanzia per gli acquisti effettuati sul sito di Philips e l'assistenza telefonica di assoluta qualità.