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Fuori produzione

Radio per il bagno

AE3300/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Una doccia divertente

Ascolta la musica mentre ti fai la doccia con la radio per il bagno Philips. Grazie al design impermeabile puoi usarla dove vuoi in bagno. La fascia rimovibile consente di appenderla facilmente e velocemente nella doccia.

Vedi tutti i vantaggi

Una doccia divertente

Il timer regolabile consente di spegnere la radio ad una determinata ora

Il tempo di riproduzione della radio può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.

Design antiscivolo con impugnatura ergonomica

Il design speciale della radio si adatta perfettamente alla forma della mano, mentre il materiale antiscivolo su due lati consente una presa sicura anche con le mani umide. La base della radio è in gomma in modo da premere facilmente i pulsanti senza il rischio che questa scivoli.

Funzionamento a batteria per una perfetta portabilità

La radiosveglia Philips funziona con due batterie AA per una perfetta portabilità e facilità di posizionamento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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10/12/2013

España

España

Cantar bajo la ducha

Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE3300 Radio para baño

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