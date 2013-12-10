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Fuori produzione
Una doccia divertente
Ascolta la musica mentre ti fai la doccia con la radio per il bagno Philips. Grazie al design impermeabile puoi usarla dove vuoi in bagno. La fascia rimovibile consente di appenderla facilmente e velocemente nella doccia.
Il tempo di riproduzione della radio può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.
Il design speciale della radio si adatta perfettamente alla forma della mano, mentre il materiale antiscivolo su due lati consente una presa sicura anche con le mani umide. La base della radio è in gomma in modo da premere facilmente i pulsanti senza il rischio che questa scivoli.
La radiosveglia Philips funziona con due batterie AA per una perfetta portabilità e facilità di posizionamento.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
grumax
10/12/2013
España
Cantar bajo la ducha
Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE3300 Radio para baño
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